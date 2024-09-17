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Сегодня, 08:52

Полина Кудерметова сыграет с Александровой во втором круге турнира в Сеуле

Руслан Минаев
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Полина Кудерметова обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге турнира в Сеуле — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 53 минуты. 163-я ракетка мира Кудерметова сделала за игру 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У 197-й ракетки Хон — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей россиянки во втором круге турнира в Корее станет соотечественница Екатерина Александрова.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия, LL) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 7:5, 6:4

Теннис
Полина Кудерметова

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