Полина Кудерметова сыграет с Александровой во втором круге турнира в Сеуле

Россиянка Полина Кудерметова обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге турнира в Сеуле — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 53 минуты. 163-я ракетка мира Кудерметова сделала за игру 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У 197-й ракетки Хон — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей россиянки во втором круге турнира в Корее станет соотечественница Екатерина Александрова.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия, LL) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 7:5, 6:4