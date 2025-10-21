Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Тьянцоа Ракотоманга Раджаоне в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:1, 1:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 17 минут.

22-летняя Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем круге 19-летняя француженка сыграет с победительницей матча Катажена Кава (Польша) — Кэти Волынец (США).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, LL) — Полина Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 6:1, 6:2