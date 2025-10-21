Видео
21 октября, 11:18

Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Тьянцоа Ракотоманга Раджаоне в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:1, 1:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 17 минут.

22-летняя Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем круге 19-летняя француженка сыграет с победительницей матча Катажена Кава (Польша) — Кэти Волынец (США).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, LL) — Полина Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 6:1, 6:2

4

  • ILYA

    Поля наверно вспомнила что то приятное после первого сета

    21.10.2025

  • ILYA

    Ничего скоро Австралию, Поля там хорошо играет

    21.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Унылое говно.

    21.10.2025

  • Soulles2

    1:6, 6:1, 6:2 - женский теннис во всей красе ))

    21.10.2025

    Теннис
    Полина Кудерметова
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
