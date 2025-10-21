Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

21 октября, 11:18
Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Тьянцоа Ракотоманга Раджаоне в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:1, 1:6, 2:6.
Матч продлился 1 час 17 минут.
22-летняя Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В следующем круге 19-летняя француженка сыграет с победительницей матча Катажена Кава (Польша) — Кэти Волынец (США).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, LL) — Полина Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 6:1, 6:2
ILYA
Поля наверно вспомнила что то приятное после первого сета
21.10.2025
ILYA
Ничего скоро Австралию, Поля там хорошо играет
21.10.2025
shurikfromkaragay
Унылое говно.
21.10.2025
Soulles2
1:6, 6:1, 6:2 - женский теннис во всей красе ))
21.10.2025