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Сегодня, 10:12

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Камила Абдурахманова
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Полина Кудерметова обыграла американку Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира WTA в австрийском Брисбене.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась победой Кудерметовой со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

В следующем этапе Кудерметова сразится с Анной Калининой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Полина Кудерметова (Россия, Q) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:5), 6:3


Следующий соперник

Ангелина Калинина (Украина)

3
Теннис
Полина Кудерметова
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