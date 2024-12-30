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Сегодня, 10:15

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
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Полина Кудерметова, российская теннисистка, успешно преодолела первый круг турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия), обыграв китаянку Ван Синьюй.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Во втором круге турнира Кудерметовой предстоит встретиться с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой, имеющей 13-й номер посева.

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Полина Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3

Следующий соперник
Людмила Самсонова (Россия, 13)

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Теннис
Полина Кудерметова
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