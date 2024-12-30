Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Брисбене

Полина Кудерметова, российская теннисистка, успешно преодолела первый круг турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия), обыграв китаянку Ван Синьюй. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут. Во втором круге турнира Кудерметовой предстоит встретиться с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой, имеющей 13-й номер посева. Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3 Следующий соперник

Людмила Самсонова (Россия, 13)