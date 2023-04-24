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Сегодня, 17:30

Польская авиакомпания сняла с рейса теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

Виталий Косик
Корреспондент
Теннисистка Виталия Дьяченко.
Виталия Дьяченко.
Фото Global Look Press
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Польская авиакомпания Lott Airlines отказала теннисистке Виталии Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети спортсменки.

«Сегодня авиакомпания Lott Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладатель российского паспорта, — написала Дьяченко в соцсетях. — Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

Спортсменка также добавил, что у нее были письма поддержки от папы, который родился на Украине и работает в ООН.

«В этом письме говорилось, что я его дочь (так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня», — заключила теннисистка.

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.

Источник: https://tass.ru/sport/17595523
Теннис
Виталия Дьяченко
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