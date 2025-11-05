5 ноября, 23:32
Польская теннисистка Ига Свентек отметила, что отдала все свои силы в матче группового этапа Итогового турнира WTA против американки Аманды Анисимовой.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу представительницы США.
«Честно говоря, я сделала все, что могла, так что ни о чем не жалею. У меня был позитивный настрой, я боролась и не сдавалась, но этого оказалось недостаточно. Это меня огорчает. Не знаю, возможно, смогу найти в этом какой-то смысл, но когда ты делаешь все, а этого все равно мало — значит, тебе просто нужно улучшить свою игру», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.
Анисимова со второго места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Свентек завершила выступление на турнире.
bugr1969
Да, Ига. Как перестала употреблять какой-то препарат, больше одного сета уже не тянешь.....)))
07.11.2025
Александр Иванов
Спокойно, Ига, ты уже брала Итоговый, у тебя 6 ТБШ, 25 титулов, больше чем у всех других сейчас играющих и вряд ли догонят. А к концу сезона, конечно сил уже не осталось , с бегемотами бороться, у них сейчас сезон. Отдыхай.
06.11.2025