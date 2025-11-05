Свентек — о поражении от Анисимовой на Итоговом турнире: «Я сделала все, что могла»

Польская теннисистка Ига Свентек отметила, что отдала все свои силы в матче группового этапа Итогового турнира WTA против американки Аманды Анисимовой.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу представительницы США.

«Честно говоря, я сделала все, что могла, так что ни о чем не жалею. У меня был позитивный настрой, я боролась и не сдавалась, но этого оказалось недостаточно. Это меня огорчает. Не знаю, возможно, смогу найти в этом какой-то смысл, но когда ты делаешь все, а этого все равно мало — значит, тебе просто нужно улучшить свою игру», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

Анисимова со второго места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Свентек завершила выступление на турнире.