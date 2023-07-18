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Сегодня, 00:30

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» поблагодарила маму за поддержку

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» рассказала, что ее брат становился чемпионом мира по пляжному теннису.

— Ты рассказывала, что во многом стала заниматься теннисом из-за брата. Он продолжает играть?

— Больше тренирует любителей и детей. Если я приезжаю в Самару, то со мной может поиграть спарринг. Сам же он добился больших успехов в пляжном теннисе. В 2019 году даже выиграл чемпионат мира в миксте.

— А родители играли в теннис или вообще как-то связаны со спортом?

— У нас нет какой-то спортивной династии, но родители играли на любительском уровне, всегда очень любили теннис. Поэтому и отдали брата, а затем и меня.

— Ваша цитата: «Моя мама постоянно со мной на всех турнирах. Заменяет мне психолога и тренера по физио». Можно сказать, что она пожертвовала всем ради вашей карьеры?

— Этот вопрос лучше задать маме, но думаю, что в какой-то степени это так. Когда в нашей семье появился первый ребенок, мама ушла с работы. Папа сказал, чтобы она занималась только детьми, их воспитанием, развитием. Поэтому сначала мама почти все свое время уделяла брату, а затем мне. До сих пор везде со мной 24/7. Иногда это поднадоедает, но очень сложно передать, насколько это большая поддержка. В моем возрасте уже многие теннисистки путешествуют без родителей. Говорят, что тяжело, когда все родные далеко. Никто не понимает, не утешит. Мне в этом плане повезло.

— А папа часто приезжает на турниры?

— Наоборот, редко. У него очень много работы. Впервые за долгое время у него все-таки получилось выбраться на «Ролан Гаррос» — 2023.

Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

Анастасия Гурьева
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