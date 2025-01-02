Потапова уступила Биррелл в третьем круге турнира в Брисбене

Сегодня, 06:10
Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела обыграть австралийку Кимберли Биррелл в третьем круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 7:6 (7:2), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Представительница Австралии сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В четвертом круге первенства Биррелл ожидает встреча с победительницей пары украинки Ангелины Калининой и китаянки Юань Юэ.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 6:2