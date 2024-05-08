Потапова и Шевченко воспроизвели знаменитую сцену из фильма «Римские каникулы»

Российская теннисистка Анастасия Потапова и ее муж — теннисист Александр Шевченко воспроизвели сцену из классики мирового кинематографа.

В рамках промо теннисного турнира спортсмены попробовали себя в качестве героев фильма «Римские каникулы» режиссера Уильяма Уайлера.

Потапова и Шевченко поженились 1 декабря 2023 года.

Сегодня, 8 мая, россиянка сыграет с Ван Сиюй из Китая на турнире в Риме. Начало встречи — в 16.30 мск. Шевченко сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии. Игра стартует в 14.00 мск.