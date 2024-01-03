Потапова и Сизикова вышли в четвертьфинал турнира в Брисбене в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова победили японский дуэт Эри Ходзуми/Макото Ниномия во втором круге в четвертьфинале турнира в Брисбене в парном разряде — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В четвертьфинале российская пара сыграет с победителями противостояния Дарья Касаткина/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия, WC) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 2). Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 736 763 доллара Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 8) — 6:4, 7:5