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Сегодня, 15:40

Потапова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Брисбене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова одержали победу на старте парного турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В первом круге они обыграли Талию Гибсон и Присциллу Хон из Австралии со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Следующими соперницами Потаповой и Сизиковой станут Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Талия Гибсон/Присцилла Хон (Австралия, WC) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Теннис
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
0
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