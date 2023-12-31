Потапова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Брисбене

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова одержали победу на старте парного турнира WTA в Брисбене (Австралия). В первом круге они обыграли Талию Гибсон и Присциллу Хон из Австралии со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Следующими соперницами Потаповой и Сизиковой станут Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония). Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Талия Гибсон/Присцилла Хон (Австралия, WC) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)