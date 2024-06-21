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Сегодня, 17:11

Потапова стала второй полуфиналисткой турнира в Бирмингеме

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вслед за итальянкой Элизабеттой Коччаретто вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме.

В четвертьфинале соревнования 23-летняя россиянка за 1 час 11 минут обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:4.

Потапова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех заработанных.

В полуфинале турнира российская теннисистка сыграет против победительницы матча Лейла Фернандес (Канада, 6) — Айла Томлянович (Австралия).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:1, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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