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Сегодня, 17:46

Потапова обыграла Аванесян в первом круге турнира в Бирмингеме

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Бирмингеме обыграла соотечественницу Элину Аванесян со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 23-летней Потаповой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Потапова встретится с итальянкой Лючией Бронцетти.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 6:4, 6:4

Анастасия Потапова
Элина Аванесян
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