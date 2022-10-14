Потапова обыграла Бондар и вышла в полуфинал турнира в Румынии

Сегодня, 16:50
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла венгерку Анну Бондар (7:5, 3:6, 6:1) и вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Россиянка допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале Потапова сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия, 4) — Анна Бондар (Венгрия, 8) — 7:5, 3:6, 6:1.