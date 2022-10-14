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Сегодня, 16:50

Потапова обыграла Бондар и вышла в полуфинал турнира в Румынии

Мария Гусева

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла венгерку Анну Бондар (7:5, 3:6, 6:1) и вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Россиянка допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Потапова сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Анна Бондар (Венгрия, 8) — 7:5, 3:6, 6:1.

Теннис
Анастасия Потапова
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