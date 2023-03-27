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Сегодня, 21:36

Потапова обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая в 1/8 финала турнира в Майами — 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Потапова сделала 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. В активе Циньвэнь 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Соперница Потаповой по четвертьфиналу определится в противостоянии американки Джессики Пегулы и Магды Линетт из Польши.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Анастасия Потапова
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