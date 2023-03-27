Потапова обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сегодня, 21:36
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая в 1/8 финала турнира в Майами — 6:4, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
Потапова сделала 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. В активе Циньвэнь 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Соперница Потаповой по четвертьфиналу определится в противостоянии американки Джессики Пегулы и Магды Линетт из Польши.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:4, 7:6 (7:4)