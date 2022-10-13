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Сегодня, 13:34

Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Клуже

Сергей Разин
корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Клуже (Румыния) обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянка сделала эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Потапова встретится с Анной Бондар из Венгрии.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:3

Анастасия Потапова
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