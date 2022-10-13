Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Клуже

Сегодня, 13:34
Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Клуже (Румыния) обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянка сделала эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Потапова встретится с Анной Бондар из Венгрии.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 4) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:3