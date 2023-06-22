Потапова обыграла Макнелли и вышла в четвертьфинала турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кэтрин Макнелли в матче второго круга турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 25. На счету Макнелли 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Кэтрин Макнелли (США) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0)