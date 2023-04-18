Потапова обыграла Мартич и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия). В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Петру Мартич из Хорватии — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Мартич 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 14. Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия). Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 780 637 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анастасия Потапова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)