Потапова обыграла Мартич и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Сегодня, 19:04
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Петру Мартич из Хорватии — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Мартич 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)