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Сегодня, 01:13

Потапова обыграла Наеф в первом круге турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Цинциннати обыграла швейцарку Селин Наеф со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 22-летней россиянки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наеф (Швейцария, WC) — 1:6, 6:4, 7:5

Анастасия Потапова
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