Потапова обыграла Жабер и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сегодня, 01:12
Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в третий круг турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:4, 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 47 минут. 22-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. 29-летняя тунисская теннисистка дважды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей россиянки будет София Кенин из США.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)