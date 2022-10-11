Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:48

Потапова победила американку Ли и вышла во второй круг турнира в Румынии

Иван Торопцев
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом круге россиянка обыграла американку Энн Ли в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:5).

Во втором круге Потапова встретится с победителем матча Виктория Голубич (Швейцария) — Диан Парри (Франция).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Энн Ли (США) — 6:2, 7:6 (7:5)

0
Читайте также
«Тогда я и понял: американцы все напичканные!» Он был единственным российским бойцом в UFC
Медведев и Рублев — пока мимо Итогового турнира. Есть ли шансы у россиян сыграть в Турине?
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Junge Welt узнал о желании Запада разорить Россию
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Андрееску прокомментировала победу над россиянкой Самсоновой в матче первого круга турнира в Сан-Диего

Рахимова одержала победу над сербской теннисисткой Данилович и прошла во второй круг турнира в Румынии