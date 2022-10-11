Потапова победила американку Ли и вышла во второй круг турнира в Румынии

Сегодня, 13:48
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом круге россиянка обыграла американку Энн Ли в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:5).
Во втором круге Потапова встретится с победителем матча Виктория Голубич (Швейцария) — Диан Парри (Франция).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 4) — Энн Ли (США) — 6:2, 7:6 (7:5)