Потапова проиграла Заневской в четвертьфинале турнира в Лионе

Сегодня, 18:58
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Марине Заневской из Бельгии в четвертьфинале турнира WTA 250 в Лионе.
Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.
43-я ракетка мира Потапова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 22. На счету 93-й ракетки мира Заневской 4 эйса, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В полуфинале турнира 29-летня теннисистка сыграет с американкой Алисией Паркс.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марина Заневская (Бельгия) — Анастасия Потапова (Россия, 5) — 3:6, 6:1, 6:2