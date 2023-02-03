Потапова проиграла Заневской в четвертьфинале турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Марине Заневской из Бельгии в четвертьфинале турнира WTA 250 в Лионе.

Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.

43-я ракетка мира Потапова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 22. На счету 93-й ракетки мира Заневской 4 эйса, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В полуфинале турнира 29-летня теннисистка сыграет с американкой Алисией Паркс.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марина Заневская (Бельгия) — Анастасия Потапова (Россия, 5) — 3:6, 6:1, 6:2