Потапова — о выходе в 1/8 финала турнира в Майами: «Это мечта, которая действительно сбылась»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (6:7 (8:10), 7:5, 6:2) в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США).

«Думаю, я просто отпустила ситуацию и начала сосредотачиваться на своем теннисе и ударах, не думая о том, что она собирается делать, — цитирует пресс-служба WTA Потапову. — Я очень рада, что впервые на этом турнире попала в четвертый раунд, это мечта, которая действительно сбылась. В таких тяжелых условиях играть непросто... Гауфф — невероятная спортсменка, и у нее очень хорошая физическая форма. Я действительно удивлена, что смогла держаться на том же уровне до конца... Спасибо моему тренеру по фитнесу!».

В 1/8 финала Потапова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Призовой фонд турнира в Майами составляет 8,8 миллиона долларов.