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Сегодня, 00:58

Потапова — о выходе в 1/8 финала турнира в Майами: «Это мечта, которая действительно сбылась»

Мария Гусева
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (6:7 (8:10), 7:5, 6:2) в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США).

«Думаю, я просто отпустила ситуацию и начала сосредотачиваться на своем теннисе и ударах, не думая о том, что она собирается делать, — цитирует пресс-служба WTA Потапову. — Я очень рада, что впервые на этом турнире попала в четвертый раунд, это мечта, которая действительно сбылась. В таких тяжелых условиях играть непросто... Гауфф — невероятная спортсменка, и у нее очень хорошая физическая форма. Я действительно удивлена, что смогла держаться на том же уровне до конца... Спасибо моему тренеру по фитнесу!».

В 1/8 финала Потапова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Призовой фонд турнира в Майами составляет 8,8 миллиона долларов.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3121433/potapova-rallies-past-gauff-in-miami-third-round
Теннис
Анастасия Потапова
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