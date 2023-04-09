Потапова рассказала, что не ощущает давления со стороны иностранных теннисисток

Россиянка Анастасия Потапова рассказала, почувствовала ли она изменения по отношению к себе со стороны иностранных теннисисток.

«Лично я никакого давления не ощущаю — наверное, это из-за того, что не акцентирую на этом внимание. Многие говорили, что ощущают его в раздевалках. С кем я дружила — с теми и дружу, с кем не общалась — с теми и не начала общаться. Моя жизнь вне корта из-за ситуации не изменилась», — цитирует Потапову ТАСС.

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта 2022 года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры из-за ситуации на Украине.