Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:23

Потапова рассказала, что не ощущает давления со стороны иностранных теннисисток

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Россиянка Анастасия Потапова рассказала, почувствовала ли она изменения по отношению к себе со стороны иностранных теннисисток.

«Лично я никакого давления не ощущаю — наверное, это из-за того, что не акцентирую на этом внимание. Многие говорили, что ощущают его в раздевалках. С кем я дружила — с теми и дружу, с кем не общалась — с теми и не начала общаться. Моя жизнь вне корта из-за ситуации не изменилась», — цитирует Потапову ТАСС.

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта 2022 года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17483273
Анастасия Потапова
1
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахимова уступила Стирнс в полуфинале турнира в Боготе