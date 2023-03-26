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Сегодня, 09:15

Потапова рассказала о своем счастливом талисмане

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своем питомце — пуделе Бэби.

«Да, я «собачья мама». У меня есть пудель. Это девочка, и она мой счастливый талисман, потому что, как только она у меня появилась, я начала играть лучше, поднимаясь в рейтинге. И когда я впервые взяла ее в тур, я выиграла свой первый титул. Это невероятно. К сожалению, я не могла привезти ее сюда [в Майами], потому что я летела из Дубая, а в стране есть правила — нельзя привозить своих собак в ОАЭ. Но я обещаю, позже она будет со мной повсюду, потому что я очень скучаю по ней. Она очень забавная собака», — приводит Sportskeeda слова Потаповой.

Ранее россиянка одержала победу над американкой Кори Гауфф в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США). Ее следующим соперником станет киатянка Чжэн Циньвэнь.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-she-s-lucky-charm-dog-mom-anastasia-potapova-shares-adorable-details-toy-poodle-3r-upset-coco-gauff-miami-open-2023?key1=newsnowltennis
Теннис
Анастасия Потапова
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