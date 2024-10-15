Потапова снялась с «пятисотника» в китайском Нинбо

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от выступления на турнире категории WTA 500 в Нинбо.

В первом круге 15 октября 23-летняя спортсменка должна была встретиться с соотечественницей Анной Калинской. Как сообщается на официальном сайте WTA, в одиночном разряде ее заменит австралийская теннисистка Присцилла Хон, занимающая 225-ю строчку в мировом рейтинге.

Ранее, 9 октября, Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире WTA 1000 в Ухане против американки Джессики Пегулы. Россиянка снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу ее соперницы.