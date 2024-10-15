Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:52

Потапова снялась с «пятисотника» в китайском Нинбо

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от выступления на турнире категории WTA 500 в Нинбо.

В первом круге 15 октября 23-летняя спортсменка должна была встретиться с соотечественницей Анной Калинской. Как сообщается на официальном сайте WTA, в одиночном разряде ее заменит австралийская теннисистка Присцилла Хон, занимающая 225-ю строчку в мировом рейтинге.

Ранее, 9 октября, Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире WTA 1000 в Ухане против американки Джессики Пегулы. Россиянка снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу ее соперницы.

Теннис
Анастасия Потапова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
Сегодня
Вчера
Неделя