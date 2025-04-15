Потапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сыграет во втором круге турнира в Штутгарте.

«Очень жаль сниматься со Штутгарта. К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни. Сегодня приняли решение «выкачивать» эту жидкость, что должно позволить мне вовремя восстановиться перед Мадридом», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

Во втором круге турнира в Штутгарте россиянка должна была 16 апреля сыграть с белоруской Ариной Соболенко. 14 апреля Потапова победила датчанку Клару Таусон в первом круге — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.