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15 апреля, 13:48

Потапова снялась с турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не сыграет во втором круге турнира в Штутгарте.

«Очень жаль сниматься со Штутгарта. К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни. Сегодня приняли решение «выкачивать» эту жидкость, что должно позволить мне вовремя восстановиться перед Мадридом», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

Во втором круге турнира в Штутгарте россиянка должна была 16 апреля сыграть с белоруской Ариной Соболенко. 14 апреля Потапова победила датчанку Клару Таусон в первом круге — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Источник: Telegram-канал Анастасии Потаповой
Теннис
Анастасия Потапова
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