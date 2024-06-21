Потапова сыграет против австралийки Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме

Сегодня, 22:04
Австралийская теннисистка Айла Томлянович обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу австралийки.
В полуфинале турнира Томлянович сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая ранее победила чешку Барбору Крейчикову (6:1, 6:4).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Айла Томлянович (Австралия) — Лейла Фернандес (Канада, 6) — 1:6, 6:3, 6:2