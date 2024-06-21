Потапова сыграет против австралийки Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме

Австралийская теннисистка Айла Томлянович обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу австралийки. В полуфинале турнира Томлянович сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая ранее победила чешку Барбору Крейчикову (6:1, 6:4). Бирмингем (Великобритания) Турнир WTA Rothesay Classic Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Айла Томлянович (Австралия) — Лейла Фернандес (Канада, 6) — 1:6, 6:3, 6:2