Потапова сыграет с Сэвилл во втором круге турнира в Брисбене

Сегодня, 16:16
Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Матч завершился со счетом 6:0, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 31 минуту.
209-я ракетка мира Сэвилл 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 98-й ракетки мира Ястремской ни одного эйса, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Во втором круге турнира Сэвилл сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:0, 6:4