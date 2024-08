Потапова сыграет с Таусон во втором круге турнира в Кливленде

Датская теннисистка Клара Таусон обыграла Анну Шмидлову из Словакии в первом круге турнира в Кливленде — 3:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

Во втором круге датчанка сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Клара Таусон (Дания) — Анна Шмидлова (Словакия) — 3:6, 6:3, 6:2