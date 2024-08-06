Потапова уступила Фрех в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Торонто уступила Магдалене Фрех из Польши со счетом 6:4, 3:6, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 23-летней россиянки эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Фрех встретится с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:0