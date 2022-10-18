Потапова уступила итальянке Коччаретто в первом круге турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от итальянки Элизабетты Конччаретто в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу представительницы Италии.

Следующим соперником Конччаретто станет американка Кори Гауфф.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1