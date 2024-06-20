Потапова в четвертьфинале турнира в Бирмингеме встретится с Крейчиковой

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира в Бирмингеме обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 28-летней чешки 2 эйса, двойная ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В четвертьфинале Крейчикова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Бирмингем (Великобритания) Турнир WTA Rothesay Classic Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4