Потапова в четвертьфинале турнира в Бирмингеме встретится с Крейчиковой

Сегодня, 18:15
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира в Бирмингеме обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 28-летней чешки 2 эйса, двойная ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Крейчикова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4