Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла датчанку Клару Таусон вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде (США) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 9 минут.

43-я ракетка мира Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету 65-й ракетки мира Таусон 2 эйса, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Потапова сыграет с победительницей пары Грит Миннен (Бельгия, LL) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Клара Таусон (Дания) — 6:2, 6:2