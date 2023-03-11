Сегодня, 06:17
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она обыграла китаянку Ван Сиюй — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Матч продолжался 2 часа 45 минут. 21-летняя Потапова сделала один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Сиюй 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Потаповой будет победительница матча Камила Джорджи — Джессика Пегула.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 26) — Ван Сиюй (Китай) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2