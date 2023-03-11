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Сегодня, 06:17

Потапова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она обыграла китаянку Ван Сиюй — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. 21-летняя Потапова сделала один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Сиюй 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Потаповой будет победительница матча Камила Джорджи — Джессика Пегула.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 26) — Ван Сиюй (Китай) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
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