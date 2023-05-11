Потапова вышла в третий круг турнира в Риме

Потапова сыграет с Кудерметовой в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.

25-я ракетка мира Потапова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету 45-й ракетки мира Коччаретто 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Счет в личных встречах 2-1 в пользу Вероники.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 23) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:4