Потапова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Диан Парри в первом круге турнира в Кливленде — 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 8 минут.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Диан 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Диан Парри (Франция) — 6:3, 6:2