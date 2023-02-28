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Сегодня, 20:46

Потапова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв американку Мандлик

Виталий Косик
Корреспондент
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), обыграв американку Элизабет Мандлик со счетом 6:2, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час.

На счету Мандлик ни одного эйса, восемь двойных ошибок, один реализованных брейк-пойнтов из двух.

Потапова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Потапова сыграет с американкой Кэти Волынец.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 3) — Элизабет Мандлик (США, WC) — 6:2, 6:0

Следующий соперник

Кэти Волынец (США)

Теннис
Анастасия Потапова
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