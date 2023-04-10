Потапова — о решении Грачевой сменить гражданство: «Ее ничто не держит в России»

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как относится к решению соотечественницы Варвары Грачевой получить французское гражданство.

«С Грачевой на тему французского гражданства не разговаривали, хотя мы с ней довольно близко общаемся. Считаю, что это ее выбор. Знаю, что Варя с 10 лет живет во Франции, тренируется там. Грачеву ничто не держит в России. Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение. Для меня это не будет влиять на наше общение, это полный бред. У меня мыслей по поводу смены спортивного гражданства нет», — приводит Sport24 слова Потаповой.

27 марта стало известно, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства. С 2016 года 22-летняя спортсменка тренируется в Каннах.