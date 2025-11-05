Видео
5 ноября, 20:52

Рыбакина — о победе над Александровой: «Каждый такой выигрыш придает уверенности»

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 6-й ракетки мира. Александрова в этой встрече заменила американку Мэдисон Кис, которая не смогла сыграть с Рыбакиной из-за вирусной болезни.

«Конечно, я хочу побеждать в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придает уверенности. Я довольна тем, что последние матчи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Рыбакина выиграла все три встречи на групповом этапе и с первого места вышла в полуфинал Итогового турнира.

