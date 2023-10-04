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Сегодня, 17:40

Тарпищев — о поражении Андреевой: «Нельзя сейчас требовать от Мирры результатов»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение россиянки Мирры Андреевой представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:2, 4:6, 1:6) в матче третьего круга турнира в Пекине.

«Во-первых, ей надо приобрести опыт в игре с такими соперниками. Такой опыт за один год не дается. Нельзя сейчас требовать от Мирры результатов. Она приобретает технико-тактические данные, перенимая опыт. Я думаю, что все будет у Андреевой нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).

Теннис
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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