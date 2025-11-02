Приданкина выиграла парный турнир в Цзюцзяне

2 ноября, 10:00
Россиянка Елена Приданкина и американка Куинн Глисон стали победительницами парного турнира в Цзюцзяне.
В финале они обыграли дуэт Екатерина Овчаренко/Эмили Уэбли-Смит (Россия/Великобритания) со счетом 6:4, 2:6, 10:6. Матч длился 1 час 28 минут.
20-летняя Приданкина выиграла первый турнир WTA в парном разряде.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Куинн Глисон/Елена Приданкина (США/Россия, 3) — Екатерина Овчаренко/Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) — 6:4, 2:6, 10:6
Из Алматы
Похоже, Приданкина по крайней мере как парница играет на вполне хорошем уровне.
02.11.2025