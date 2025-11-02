Видео
2 ноября, 10:00

Приданкина выиграла парный турнир в Цзюцзяне

20-летняя Приданкина впервые в карьере выиграла турнир WTA
Руслан Минаев

Россиянка Елена Приданкина и американка Куинн Глисон стали победительницами парного турнира в Цзюцзяне.

В финале они обыграли дуэт Екатерина Овчаренко/Эмили Уэбли-Смит (Россия/Великобритания) со счетом 6:4, 2:6, 10:6. Матч длился 1 час 28 минут.

20-летняя Приданкина выиграла первый турнир WTA в парном разряде.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Куинн Глисон/Елена Приданкина (США/Россия, 3) — Екатерина Овчаренко/Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) — 6:4, 2:6, 10:6

  • Из Алматы

    Похоже, Приданкина по крайней мере как парница играет на вполне хорошем уровне.

    02.11.2025

    Теннис
