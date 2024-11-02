Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:32

Приданкина и Яшина не сумели выйти в финал турнира в Цзюцзяне в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российские теннисистки Елена Приданкина и Екатерина Яшина уступили Катаржине Питер (Польша) и Фанни Столлар (Венгрия) в полуфинале турнира в Цзюцзяне в парном разряде — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Россиянки сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету их соперниц ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В финале Питер и Столлар встретятся с Го Ханьюй и Моюкой Утидзимой (Китай/Япония).

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия, 4) — Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — 6:1, 6:3

Теннис

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Сегодня
Вчера
Неделя