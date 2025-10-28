205-я ракетка мира Приданкина вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне

Россиянка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне. В первом круге она победила китаянку Юань Юэ со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 47 минут. В следующем матче 20-летняя теннисистка сыграет со швейцаркой Викторией Голубич (53-я ракетка мира). Приданкина занимает 205-ю строчку в рейтинге WTA. Цзюцзян (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 275 094 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Елена Приданкина (Россия, LL) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)