205-я ракетка мира Приданкина вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне

28 октября, 12:05
Россиянка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне.
В первом круге она победила китаянку Юань Юэ со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 47 минут.
В следующем матче 20-летняя теннисистка сыграет со швейцаркой Викторией Голубич (53-я ракетка мира). Приданкина занимает 205-ю строчку в рейтинге WTA.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Приданкина (Россия, LL) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)
Алехандрохорс
Молодец, Елена-лаки лузер. Воспользовалась шансом, победила китаянку и набрала очков в первом круге. Вот бы теперь прорваться в 3-ий и ТОП-200 будет реальностью, а там, глядишь, и новый настрой и уверенность в своих силах вырастет.
29.10.2025