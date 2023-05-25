Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.

«С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещенной под арест во время турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения. Яна Сизикова, которая всегда заявляла о своей невиновности, теперь свободна от всех обвинений. После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — приводит ТАСС слова адвоката Сизиковой Фредерика Бело.

Сизикова была задержана в Париже 4 июня 2021 года, ее обвиняли в «умышленном проигрыше» в матче парного разряда на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Тогда россиянка вместе с американкой Мэдисон Бренгл уступила румынкам Кристине-Андрее Миту и Патричии-Марии Циг со счетом 6:7, 4:6.

В тот же день спортсменку отпустили из-под стражи, но французские правоохранительные органы продолжали вести расследование дела.