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Сегодня, 08:45

Прошлогодняя чемпионка Жабер снялась с турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер не сыграет на турнире WTA 1000 в Мадриде.

«После многочисленных медицинских обследований выяснилось, что у меня небольшой надрыв икроножной мышцы, и мне потребуется больше времени на восстановление. Я с грустью сообщаю, что не смогу защитить свой титул в Мадриде», — написала Жабер в соцсетях.

В полуфинале трунира в Штутгарте против Иги Свентек четвертая ракетка мира получила травму и снялась после трех геймов.

Теперь в сетку Мадрида попадет лаки-лузер, а с Аной Богдан или Анной Бондар поборется Шелби Роджерс.

Теннис
Онс Жабер
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