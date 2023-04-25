Прошлогодняя чемпионка Жабер снялась с турнира в Мадриде

Тунисская теннисистка Онс Жабер не сыграет на турнире WTA 1000 в Мадриде.

«После многочисленных медицинских обследований выяснилось, что у меня небольшой надрыв икроножной мышцы, и мне потребуется больше времени на восстановление. Я с грустью сообщаю, что не смогу защитить свой титул в Мадриде», — написала Жабер в соцсетях.

В полуфинале трунира в Штутгарте против Иги Свентек четвертая ракетка мира получила травму и снялась после трех геймов.

Теперь в сетку Мадрида попадет лаки-лузер, а с Аной Богдан или Анной Бондар поборется Шелби Роджерс.