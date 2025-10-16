Радукану досрочно завершила сезон-2025

29-я ракетка мира Эмма Радукану пропустит оставшуюся часть сезона-2025, сообщает Sky Sports.

По информации источника, причиной досрочного завершения сезона стали физические трудности, которые спортсменка испытывала во время турниров азиатской серии.

Кроме того, отмечается, что Радукану продолжит работу с тренером Франсиско Ройгом и будет готовиться к сезону-2026 под его руководством.

В Азии 22-летняя британка сыграла на четырех турнирах — в Сеуле (поражение во втором круге), а также в Пекине (поражение в третьем круге), Ухане (снялась) и Нинбо (поражение в первом круге).