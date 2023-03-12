Радукану обыграла Линетт и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 20-летней британки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В третьем круге Радукану встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Эмма Радукану (Великобритания) — Магда Линетт (Польша, 20) — 7:6 (7:3), 6:2 Каролина Мухова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 7:6 (7:1), 6:3