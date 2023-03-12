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Сегодня, 00:15

Радукану обыграла Линетт и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 20-летней британки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Радукану встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Магда Линетт (Польша, 20) — 7:6 (7:3), 6:2

Каролина Мухова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 7:6 (7:1), 6:3

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