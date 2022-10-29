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Сегодня, 00:10

Радукану снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг

Алина Савинова
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Британская теннисистка Эмма Радукану не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы запястья.

«Очень обидно получить известие от врачей о том, что я не буду готова вовремя, особенно учитывая, что турнир пройдет на родной земле. Я старалась сделать все возможное, чтобы подготовиться, каждый день работала над физической формой и восстановлением. Я уверена в своих товарищах по команде и с нетерпением жду возможности сыграть на этом турнире в следующем году», — цитирует Радукану News.stv.

Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 8 по 13 ноября.

Источник: https://news.stv.tv/sport/emma-raducanu-withdraws-from-billie-jean-king-cup-finals-in-glasgow
Эмма Радукану
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