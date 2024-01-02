Радукану в первом матче с апреля 2023 года обыграла Русе и вышла во второй круг турнира в Окленде

Британская теннисистка Эмма Радукану в первом круге турнира в Окленде обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 21-летней британки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Для победительницы US Open-2021 это первый матч с 18 апреля 2023 года — тогда Радукану уступила Елене Остапенко из Латвии. Во втором круге Радукану встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Окленд (Новая Зеландия) Турнир WTA ASB Classic Призовой фонд 267 082 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 4:6, 7:5